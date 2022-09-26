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41 минуту назад

Российские хакеры слили в Сеть данные более тысячи украинских разведчиков

Ferra.ruиещё 8

Российские хакеры выложили данные 1500 украинских разведчиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Хакерская группировка RaHDIt («Злые русские хакеры») слила в Сеть данные о 1500 сотрудников службы внешней разведки (СВР) Украины.

Так, например, в списке нашлась информация о представителях разведки, работающих под прикрытием посольств более чем в 20 государствах. В том числе таких как США, Франция, Италия, Германия, Польша, Венгрия, Греция, Азербайджан, Аргентина и т.д.

Более того, специалисты, ознакомившиеся с утечкой, заявляют о попадании в неё сведений о разведчиках СВР, которые работают в представительствах ООН, Евросоюза и НАТО.

Напомним, что ранее, в июле, всё та же группа хакеров опубликовали данные 1 тыс сотрудников Главного управления разведки (ГУР) военного ведомства Украины. А затем, через пару дней, разместили на сайте «Немезида» новые данные о них и связанных с ними лицах.

Происшествия,СВР России,НАТО,ООН,ЕС,
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