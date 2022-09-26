Российские хакеры выложили данные 1500 украинских разведчиков

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Хакерская группировка RaHDIt («Злые русские хакеры») слила в Сеть данные о 1500 сотрудников службы внешней разведки (СВР) Украины.

Так, например, в списке нашлась информация о представителях разведки, работающих под прикрытием посольств более чем в 20 государствах. В том числе таких как США, Франция, Италия, Германия, Польша, Венгрия, Греция, Азербайджан, Аргентина и т.д.

Более того, специалисты, ознакомившиеся с утечкой, заявляют о попадании в неё сведений о разведчиках СВР, которые работают в представительствах ООН, Евросоюза и НАТО.