Российские хакеры выложили данные 1500 украинских разведчиков

Хакерская группировка RaHDIt («Злые русские хакеры») слила в Сеть данные о 1500 сотрудников службы внешней разведки (СВР) Украины.
Так, например, в списке нашлась информация о представителях разведки, работающих под прикрытием посольств более чем в 20 государствах. В том числе таких как США, Франция, Италия, Германия, Польша, Венгрия, Греция, Азербайджан, Аргентина и т.д.
Более того, специалисты, ознакомившиеся с утечкой, заявляют о попадании в неё сведений о разведчиках СВР, которые работают в представительствах ООН, Евросоюза и НАТО.
Напомним, что ранее, в июле, всё та же группа хакеров опубликовали данные 1 тыс сотрудников Главного управления разведки (ГУР) военного ведомства Украины. А затем, через пару дней, разместили на сайте «Немезида» новые данные о них и связанных с ними лицах.