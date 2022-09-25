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38 минут назад

В Павловском Посаде подросток погиб, пытаясь перепрыгнуть через таксу

Илья Родин

Девятиклассник погиб в подмосковном Павловском Посаде из-за фатальной случайности. Он столкнулся на лестнице с соседской таксой, и, пытаясь не навредить животному, постарался перепрыгнуть через нее. Попытка оказалась неудачной, пишет «Московский комсомолец».

Школьник погиб, пытаясь перепрыгнуть в подъезде через собаку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел вечером в субботу, 24 сентября. Мальчик вместе с друзьями быстро спускался по лестнице, спешил на прогулку. Ему навстречу поднималась соседка с карликовой таксой.

Покусанный собаками москвич показал последствия нападения

Школьник не заметил сразу миниатюрное животное. В последний момент он все же обнаружил таксу, и побоявшись раздавить, попытался перепрыгнуть через нее.

При прыжке он ударился виском об металлический выступ на потолке и упал на пол без сознания. Друзья мальчика, и трое соседей, которые находились в подъезде, поспешили к нему на помощь. Но сделать уже ничего не смогли - ребенок скончался на месте.

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