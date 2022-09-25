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43 минуты назад

В Москве обнаружили тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями

News.ru

На западе Москвы около автомобиля найдены тела женщины и мужчины с огнестрельными ранениями, сообщили в столичной прокуратуре. Рядом с ними обнаружено оружие, из которого, предположительно, совершили выстрелы.

В Москве обнаружили тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями
Фото: ТАССТАСС

Утром на ул. Студенческая около припаркованного автомобиля обнаружены тела женщины 1992 г.р. и мужчины с огнестрельными ранениями. Оружие из которого предположительно совершены выстрелы обнаружено на месте, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что координируют работу правоохранительных органов прокурор Западного административного округа Андрей Данилов и первый заместитель Дорогомиловского межрайонного прокурора Павел Абрамов.

Установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по данному факту находится на контроле у прокуратуры.

Происшествия,Павел Абрамов,Андрей Данилов,
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