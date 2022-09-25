В Москве обнаружили тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями

На западе Москвы около автомобиля найдены тела женщины и мужчины с огнестрельными ранениями, сообщили в столичной прокуратуре. Рядом с ними обнаружено оружие, из которого, предположительно, совершили выстрелы.
Утром на ул. Студенческая около припаркованного автомобиля обнаружены тела женщины 1992 г.р. и мужчины с огнестрельными ранениями. Оружие из которого предположительно совершены выстрелы обнаружено на месте, — говорится в сообщении.
Отмечается, что координируют работу правоохранительных органов прокурор Западного административного округа Андрей Данилов и первый заместитель Дорогомиловского межрайонного прокурора Павел Абрамов.
Установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по данному факту находится на контроле у прокуратуры.