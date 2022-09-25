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39 минут назад

В Пулково пассажир умер сразу после посадки в самолет

Газета.Ruиещё 6

В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково пассажир умер после посадки на борт самолета. Об этом сообщает Telegram-канал AVIAINCIDENT.

Пассажир умер сразу после посадки в самолет в Пулково
Фото: DepositphotosDepositphotos

По данным источника, инцидент произошел около 12 часов дня 24 сентября 2022 года на борту самолета авиакомпании «Икар», который должен был вылететь в Оренбург. После завершения посадки и закрытия дверей один из пассажиров потерял сознание.

На место происшествия прибыли сотрудники скорой медицинской помощи, однако реанимировать мужчину не удалось. Россиянин скончался прямо на борту воздушного судна. В результате случившегося вылет был отложен на несколько часов.

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