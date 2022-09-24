Задержаны напавшие на журналиста в центре Москвы

Прокуратура Москвы контролирует расследование уголовного дела о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста в центре города. Об этом в субботу, 24 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного надзорного ведомства.

До этого сообщалось, что задержан первый заместитель министра здравоохранения Республики Саха (Якутия) по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Чиновник запрашивал коммерческие предложения на поставку медицинского оборудования у организаций, не принимая во внимание инструкции Минпромторга России.