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41 минуту назад

Трехлетний мальчик нашел дома пистолет и застрелил мать

Lenta.ru

В США трехлетний мальчик из штата Южная Каролина застрелил мать из найденного дома пистолета. Об этом сообщает True Crime Daily.

Трехлетний мальчик застрелил мать в США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным офиса шерифа округа Спартанберг, полицейские прибыли на вызов утром 21 сентября. В сообщении говорилось, что в жилом доме прозвучали выстрелы. На месте правоохранители обнаружили пострадавшую с огнестрельным ранением, ее мать и трехлетнего сына.

Жертву стрельбы опознали как 33-летнюю Кору Лин Буш. Женщину срочно доставили в больницу, где она скончалась через два часа. Позже шериф округа заявил, что американка погибла потому, что «малолетний ребенок получил доступ к огнестрельному оружию и случайно выстрелил в мать».

Показания бабушки мальчика, а также найденные улики, подтвердили выводы следствия.

В декабре 2021 года сообщалось, что в американском штате Джорджия годовалый ребенок выстрелил в своего отца. 25-летнего мужчину доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть.

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