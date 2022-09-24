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35 минут назад

В Мурманской области произошел обвал на шахте

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Обвал горной породы произошел на шахте «Каула-Котсельваара» в Мурманской области, сообщили в экстренных службах.

В Мурманской области произошел обвал на шахте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Примерно в 11.45 на шахте «Каула-Котсельваара» произошел обвал, в результате которого погиб один человек», – передает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.

В шахту отправились на проведение спасательных работ 10 горноспасателей с техникой.

Шахта «Каула-Котсельваара» входит в АО «Кольская ГМК» (дочернее предприятие ПАО «ГМК «Норильский никель»). На ней добывают руды, содержащие никель и медь.

Ранее сообщалось, что в конце августа в городе Оленегорске в Мурманской области произошло обрушение горной породы.

Происшествия,Норникель,
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