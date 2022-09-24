Пьяный россиянин открыл стрельбу на детской площадке

В Екатеринбурге пьяный мужчина открыл стрельбу из пистолета на детской площадке на улице Бисертская. В ходе инцидента ранен местный житель, сообщает E1.ru.

Свидетели говорят, что дебошир сначала сквернословил, а затем начал стрелять. На площадке находились родители с детьми. На кадрах с места инцидента видно как взрослые и дети бегут от неадекватного хулигана.