В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
19 минут назад

Пьяный россиянин открыл стрельбу на детской площадке

Майк Габриелян

В Екатеринбурге пьяный мужчина открыл стрельбу из пистолета на детской площадке на улице Бисертская. В ходе инцидента ранен местный житель, сообщает E1.ru.

Пьяный россиянин открыл стрельбу на детской площадке
Фото: ТАССТАСС

Свидетели говорят, что дебошир сначала сквернословил, а затем начал стрелять. На площадке находились родители с детьми. На кадрах с места инцидента видно как взрослые и дети бегут от неадекватного хулигана.

В результате происшествия ранен 38-летний мужчина, он получил поверхностную травму уха.

Устроивший стрельбу 46-летний мужчина задержан полицией. У него изъяли зарегистрированный травматический пистолет. В отношении нарушителя составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Ранее в Челябинске на детской площадке обнаружили тело 45-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя.

Происшествия,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители