Пьяный россиянин открыл стрельбу на детской площадке

В Екатеринбурге пьяный мужчина открыл стрельбу из пистолета на детской площадке на улице Бисертская. В ходе инцидента ранен местный житель, сообщает E1.ru.
Свидетели говорят, что дебошир сначала сквернословил, а затем начал стрелять. На площадке находились родители с детьми. На кадрах с места инцидента видно как взрослые и дети бегут от неадекватного хулигана.
В результате происшествия ранен 38-летний мужчина, он получил поверхностную травму уха.
Устроивший стрельбу 46-летний мужчина задержан полицией. У него изъяли зарегистрированный травматический пистолет. В отношении нарушителя составили административный протокол о мелком хулиганстве.
Ранее в Челябинске на детской площадке обнаружили тело 45-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя.