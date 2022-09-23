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55 минут назад

Тело бездомного с ножевыми ранениями нашли в Вологодской области

Газета.Ru

В Вологодской области возбудили уголовное дело по факту убийства 43-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Тело бездомного с ножевыми ранениями нашли в Вологодской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тело убитого нашли 22 сентября 2022 года на скамейке возле жилого дома, однако у мужчины не было определенного места жительства. На теле были зафиксированы ножевые ранения.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно нашли причастного к преступлению 33-летнего местного жителя, который выпивал с потерпевшим незадолго до убийства. Следователи предполагают, что он поссорился с собутыльником, зарезал его и скрылся, чтобы избежать ответственности.

Сейчас назначены необходимые экспертизы, ведется сбор доказательств по уголовному делу. Следствие потребует ареста подозреваемого.

Ранее сообщалось, что женщина зарезала мужа из-за пьянства и выдумала историю о неизвестном убийце.

Происшествия,Следственный комитет,
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