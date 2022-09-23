В Москве загорелось здание университета «Синергия»

Здание университета «Синергия» на Ленинградском проспекте в Москве загорелось, ведется эвакуация, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.
По словам собеседника агентства, пожар произошел на третьем этаже четырехэтажного здания на Ленинградском проспекте, на этаже находится университет «Синергия».
«Проводится эвакуация, в здании в момент пожара находятся много детей», — сказал представитель экстренных служб
Добавляется, что горят аккумуляторы на третьем этаже, площадь возгорания устанавливается.
22 сентября в офисном здании на юго-западе Москвы произошло возгорание утеплителя, которое пожарные смогли ликвидировать. До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались около 100 человек.
В конце августа в Балашихе дети, игравшие на лестничной площадке, устроили пожар в подъезде девятиэтажного многоквартирного дома.