В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
45 минут назад

На севере Москвы загорелся университет "Синергия", проводится эвакуация

Газета.Ruиещё 1

Здание университета «Синергия» на Ленинградском проспекте в Москве загорелось, ведется эвакуация, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

В Москве загорелось здание университета «Синергия»
Фото: Яндекс.КартыЯндекс.Карты

По словам собеседника агентства, пожар произошел на третьем этаже четырехэтажного здания на Ленинградском проспекте, на этаже находится университет «Синергия».

«Проводится эвакуация, в здании в момент пожара находятся много детей», — сказал представитель экстренных служб

Добавляется, что горят аккумуляторы на третьем этаже, площадь возгорания устанавливается.

22 сентября в офисном здании на юго-западе Москвы произошло возгорание утеплителя, которое пожарные смогли ликвидировать. До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались около 100 человек.

В конце августа в Балашихе дети, игравшие на лестничной площадке, устроили пожар в подъезде девятиэтажного многоквартирного дома.

Происшествия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители