Главу таможенного отдела задержали по делу о крупной взятке

Начальник отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями Центральной оперативной таможни Центрального таможенного управления ФТС России Сергей Бычков задержан по делу о серии крупных взяток. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в правоохранительных органах.

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"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан начальник отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями Центральной оперативной таможни Центрального таможенного управления ФТС России Сергей Бычков. Ему предъявлено обвинение в посредничестве при получении серии взяток", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в ближайшее время суд в Москве изберет ему меру пресечения.

В пресс-службе Пресненского суда Москвы ТАСС подтвердили, что в суд поступили материалы с требованием ареста Бычкова.