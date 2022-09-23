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1 час назад

Главу отдела Центрального таможенного управления ФТС задержали по делу о крупной взятке

ТАСС

Начальник отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями Центральной оперативной таможни Центрального таможенного управления ФТС России Сергей Бычков задержан по делу о серии крупных взяток. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в правоохранительных органах.

Главу таможенного отдела задержали по делу о крупной взятке
Фото: риа новостириа новости

"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан начальник отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями Центральной оперативной таможни Центрального таможенного управления ФТС России Сергей Бычков. Ему предъявлено обвинение в посредничестве при получении серии взяток", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в ближайшее время суд в Москве изберет ему меру пресечения.

В пресс-службе Пресненского суда Москвы ТАСС подтвердили, что в суд поступили материалы с требованием ареста Бычкова.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании Бычкову меры пресечения в виде заключения под стражу. Он обвиняется по ст.291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве")",- отметили в суде.

Происшествия,Сергей Бычков,ФТС России,
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