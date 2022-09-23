Петербурженка держала детей на цепи

Суд приговорил к пяти годам колонии петербурженку, которая систематически избивала двух своих малолетних детей, ограничивала в еде и приковывала цепью к стене. Об этом сообщили журналистам в пятницу в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Фото: риа новости риа новости

"Красногвардейский районный суд города Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Оксаны Фадеевой, признанной виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 ("Истязание"), ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", два эпизода)", - говорится в сообщении.

Установлено, что с апреля 2020 по сентябрь 2021 года Фадеева систематически избивала двух своих несовершеннолетних детей, ограничивала их в еде и времени для сна. Кроме того, женщина приковывала сына и дочь за шею цепью к стене в коридоре квартиры. В середине сентября 2021 года Фадееву задержали, после чего дети были переданы в социально-реабилитационный центр.

Свою вину Фадеева признала частично. В суде женщина пояснила, что надевала на детей фрагменты металлической цепи из-за того, что они ее не слушались. Обвинения в том, что она не кормила детей, Фадеева отвергла.