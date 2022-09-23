В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
27 минут назад

Суд в Петербурге приговорил к пяти годам колонии мать, державшую детей на цепи

ТАССиещё 2

Суд приговорил к пяти годам колонии петербурженку, которая систематически избивала двух своих малолетних детей, ограничивала в еде и приковывала цепью к стене. Об этом сообщили журналистам в пятницу в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Петербурженка держала детей на цепи
Фото: риа новостириа новости

"Красногвардейский районный суд города Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Оксаны Фадеевой, признанной виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 ("Истязание"), ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", два эпизода)", - говорится в сообщении.

Установлено, что с апреля 2020 по сентябрь 2021 года Фадеева систематически избивала двух своих несовершеннолетних детей, ограничивала их в еде и времени для сна. Кроме того, женщина приковывала сына и дочь за шею цепью к стене в коридоре квартиры. В середине сентября 2021 года Фадееву задержали, после чего дети были переданы в социально-реабилитационный центр.

Свою вину Фадеева признала частично. В суде женщина пояснила, что надевала на детей фрагменты металлической цепи из-за того, что они ее не слушались. Обвинения в том, что она не кормила детей, Фадеева отвергла.

По приговору суда женщина проведет пять лет в исправительной колонии общего режима и заплатит 70 тыс. рублей штрафа. В пользу каждого из пострадавших детей суд взыскал с нерадивой матери по 1 млн рублей.

Происшествия,Оксана Фадеева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители