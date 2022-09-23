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25 минут назад

В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей

ТАСС

Следственное управление Следственного комитета России по Ростовской области возбудило уголовное дело по факту массового отравления детей в одной из школ Батайска. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

В Батайске массово отравились школьники
Фото: риа новостириа новости

"Следственным отделом по Батайску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в одной из школ города", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 21 сентября ученикам школы предоставили питание, в результате чего у девяти детей появились симптомы отравления в виде тошноты, диареи и рвоты.

Шестерых несовершеннолетних госпитализировали, трое детей проходят лечение амбулаторно. Состояние школьников оценивается как удовлетворительное.

Происшествия,Следственный комитет,
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