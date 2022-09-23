В Батайске массово отравились школьники

Следственное управление Следственного комитета России по Ростовской области возбудило уголовное дело по факту массового отравления детей в одной из школ Батайска. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.
"Следственным отделом по Батайску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в одной из школ города", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что 21 сентября ученикам школы предоставили питание, в результате чего у девяти детей появились симптомы отравления в виде тошноты, диареи и рвоты.
Шестерых несовершеннолетних госпитализировали, трое детей проходят лечение амбулаторно. Состояние школьников оценивается как удовлетворительное.