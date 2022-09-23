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17 минут назад

В Новой Москве эвакуировали логистический центр почты из-за обнаруженной мины

ТАССиещё 4

Логистический центр "Почты России" в Новой Москве эвакуирован из-за обнаруженной в здании артиллерийской мины, сообщили ТАСС в экстренных службах в пятницу.

В Новой Москве эвакуировали логистический центр почты из-за мины
Фото: риа новостириа новости

"В логистическом центре "Почты России" в деревне Шарапово в Новой Москве обнаружена артиллерийская мина. Центр эвакуирован", - сказал собеседник агентства.

Эвакуировано было 10 человек. По предварительным данным, мина находилась в посылке.

На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов, ожидается прибытие специалистов-взрывотехников.

Происшествия,Почта России,
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