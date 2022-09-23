В Новой Москве эвакуировали логистический центр почты из-за мины

Логистический центр "Почты России" в Новой Москве эвакуирован из-за обнаруженной в здании артиллерийской мины, сообщили ТАСС в экстренных службах в пятницу.
"В логистическом центре "Почты России" в деревне Шарапово в Новой Москве обнаружена артиллерийская мина. Центр эвакуирован", - сказал собеседник агентства.
Эвакуировано было 10 человек. По предварительным данным, мина находилась в посылке.
На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов, ожидается прибытие специалистов-взрывотехников.