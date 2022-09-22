Массовая драка произошла в аэропорту Турции

В аэропорту Антальи произошла массовая драка. Кадрами с места инцидента у себя в Telegram-канале поделился телеканал «360».
На видео видно двух пассажиров, которых пытаются разнять полицейские. При этом число сотрудников правоохранительных органов значительно превышает количество дерущихся, однако прекратить драку у них все равно не выходит. Кроме того на кадрах можно увидеть двух женщин, которые также пытаются оттащить одного из пассажиров за руку и майку от другого.
Причины драки на данный момент выясняются. По предварительным данным, с рейса Анталья — Москва без объяснения причин сняли 20 пассажиров. Всех туристов отправили обратно в отель.