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11 минут назад

Массовая драка произошла в аэропорту Турции

Елена Прошина

В аэропорту Антальи произошла массовая драка. Кадрами с места инцидента у себя в Telegram-канале поделился телеканал «360».

Массовая драка произошла в аэропорту Турции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На видео видно двух пассажиров, которых пытаются разнять полицейские. При этом число сотрудников правоохранительных органов значительно превышает количество дерущихся, однако прекратить драку у них все равно не выходит. Кроме того на кадрах можно увидеть двух женщин, которые также пытаются оттащить одного из пассажиров за руку и майку от другого.

Причины драки на данный момент выясняются. По предварительным данным, с рейса Анталья — Москва без объяснения причин сняли 20 пассажиров. Всех туристов отправили обратно в отель.

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