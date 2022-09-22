Массовая драка произошла в аэропорту Турции

На видео видно двух пассажиров, которых пытаются разнять полицейские. При этом число сотрудников правоохранительных органов значительно превышает количество дерущихся, однако прекратить драку у них все равно не выходит. Кроме того на кадрах можно увидеть двух женщин, которые также пытаются оттащить одного из пассажиров за руку и майку от другого.