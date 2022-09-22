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25 минут назад

Аксенов заявил о сбитых в Крыму беспилотниках

Елена Прошина

В трех районах Крыма были сбиты беспилотники. В республике сработало ПВО. Об этом в совем Телеграм-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Аксенов заявил о сбитых в Крыму беспилотниках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня в трех районах Республики Крым были подавлены системами радиоэлектронной борьбы и сбиты силами ПВО беспилотники ВСУ. Ситуация находится под полным контролем», - написал Аксенов.

Ранее сообщалось, что вблизи побережья Крыма нашли неопознанный надводный катер. Его выбросило на берег возле базы Черноморского флота России. объект был ликвидирован ВС РФ. Предполагается, что он мог быть одним из полученных Украиной от США судов.

Ранее американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что США могут нанести «сокрушительный удар» по российскому Черноморскому флоту и базам в Крыму в случае, если президент России Владимир Путин применит ядерное оружие на Украине.

Происшествия,Армия,Бен Ходжес,Сергей Аксенов,Владимир Путин,Верховный суд,
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