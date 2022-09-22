Аксенов заявил о сбитых в Крыму беспилотниках

В трех районах Крыма были сбиты беспилотники. В республике сработало ПВО. Об этом в совем Телеграм-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.

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«Сегодня в трех районах Республики Крым были подавлены системами радиоэлектронной борьбы и сбиты силами ПВО беспилотники ВСУ. Ситуация находится под полным контролем», - написал Аксенов.

Ранее сообщалось, что вблизи побережья Крыма нашли неопознанный надводный катер. Его выбросило на берег возле базы Черноморского флота России. объект был ликвидирован ВС РФ. Предполагается, что он мог быть одним из полученных Украиной от США судов.