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12 минут назад

Жителя Алтая будут судить за убийство жены скалкой из-за плохо приготовленного холодца

Газета.Ru

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего местного жителя жителя, обвиняемого в смерти жены. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Житель Алтая убил жену скалкой из-за плохо приготовленного холодца
Фото: риа новостириа новости

Инцидент произошел в апреле 2022 года в Барнауле. Мужчина, находясь на кухне коммунальной квартиры, поставил варить холодец и попросил супругу проследить за приготовлением.

После того как он вернулся домой, то обнаружил, что холодец переварен, в связи с чем между супругами произошла ссора. В ходе конфликта мужчина нанес женщине не менее девяти ударов по голове и телу, в том числе скалкой. От полученных травм жертва скончалась на месте происшествия.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

На допросе барнаулец сначала признал вину частично, рассказав, что прожил с супругой около 30 лет и не имел умысла ее убивать. Однако потом изменил свои показания, утверждая, что не избивал женщину и когда пришел домой, она уже лежала на полу без сознания, а затем скончалась.

Однако уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что жительница Мурманской области обвиняется в убийстве своего супруга. Во время застолья мужчина попросил жену приготовить ему яичницу. После отказа между супругами произошла ссора, и женщина не менее 10 раз ударила своего мужа кухонным ножом.

Происшествия,Следственный комитет,
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