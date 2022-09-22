Житель Алтая убил жену скалкой из-за плохо приготовленного холодца

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего местного жителя жителя, обвиняемого в смерти жены. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

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Инцидент произошел в апреле 2022 года в Барнауле. Мужчина, находясь на кухне коммунальной квартиры, поставил варить холодец и попросил супругу проследить за приготовлением.

После того как он вернулся домой, то обнаружил, что холодец переварен, в связи с чем между супругами произошла ссора. В ходе конфликта мужчина нанес женщине не менее девяти ударов по голове и телу, в том числе скалкой. От полученных травм жертва скончалась на месте происшествия.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

На допросе барнаулец сначала признал вину частично, рассказав, что прожил с супругой около 30 лет и не имел умысла ее убивать. Однако потом изменил свои показания, утверждая, что не избивал женщину и когда пришел домой, она уже лежала на полу без сознания, а затем скончалась.

Однако уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.