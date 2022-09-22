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15 минут назад

В Подмосковье ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона

ТАССиещё 4

Сотрудники полиции ликвидировали нарколабораторию, где ежемесячно производили 25 кг синтетических наркотиков, подозреваемый задержан. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Подмосковье ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона
Фото: тасстасс

"В результате проведенных мероприятий полицейские установили предполагаемого участника организованной группы, жителя города Химки Московской области. По предварительным данным, он изготавливал запрещенные вещества в частном домовладении городского округа Солнечногорск Московской области с целью дальнейшего сбыта на территории Приволжского и Дальневосточного федеральных округов", - сказала она.

По словам Волк, подозреваемого задержали с поличным полицейские при поддержке бойцов Росгвардии. В ходе обыска обнаружены канистры с реактивами и прекурсорами, лабораторное оборудование, весы, посуда и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Кроме того, сотрудники полиции изъяли поддоны с кристаллообразным веществом и жидкостью, а также несколько пакетов с порошком.

"Экспертные исследования показали, что в изъятых субстанциях содержится мефедрон массой свыше 8,5 кг. По оценкам специалистов, производственная мощность лаборатории составляла до 25 кг наркотиков в месяц", - добавила представитель ведомства.

Возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Подозреваемый арестован.

Происшествия,Ирина Волк,МВД России,Росгвардия,
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