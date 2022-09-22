В Подмосковье ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона

"В результате проведенных мероприятий полицейские установили предполагаемого участника организованной группы, жителя города Химки Московской области . По предварительным данным, он изготавливал запрещенные вещества в частном домовладении городского округа Солнечногорск Московской области с целью дальнейшего сбыта на территории Приволжского и Дальневосточного федеральных округов", - сказала она.

По словам Волк, подозреваемого задержали с поличным полицейские при поддержке бойцов Росгвардии. В ходе обыска обнаружены канистры с реактивами и прекурсорами, лабораторное оборудование, весы, посуда и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Кроме того, сотрудники полиции изъяли поддоны с кристаллообразным веществом и жидкостью, а также несколько пакетов с порошком.