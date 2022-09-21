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1 час назад

В Белгороде сработала система ПВО

Lenta.ruиещё 1

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в российском Белгороде. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

В Белгороде сработала система ПВО
Фото: CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5

Как написал Гладков, на данный момент последствия атаки и данные о пострадавших уточняются.

«Если они будут, обязательно дополнительно вам их сообщу», — добавил он.

21 сентября Вячеслав Гладков сообщал, что после обстрела в селе Логачевка в Белгородской области загорелся частный дом. По предварительным данным, пострадавших нет.

16 сентября также стало известно об обстреле приграничного города Валуйки. По данным властей, в результате погиб один человек, еще двое пострадали. Кроме того, оказалась повреждена электроподстанция, вследствие чего было нарушено электроснабжение города.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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