Cклад с ядерным топливом загорелся во Франции

«Французская служба по надзору за ядерной энергетикой ASN в среду заявила, что активизировала свой аварийный центр после того, как вспыхнул пожар на заводе по производству урана на юго-востоке Франции. Им управляет подразделение EDF Framatome», — сообщает издание Reuters.