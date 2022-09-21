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58 минут назад

Во Франции горит склад с ядерным топливом

Ura.Ru

На одном из складов с ядерным топливом во Франции произошло возгорание. Завод, где находится очаг возгорания, принадлежит французской компании-оператору атомных электростанций Framatome.

Cклад с ядерным топливом загорелся во Франции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Французская служба по надзору за ядерной энергетикой ASN в среду заявила, что активизировала свой аварийный центр после того, как вспыхнул пожар на заводе по производству урана на юго-востоке Франции. Им управляет подразделение EDF Framatome», — сообщает издание Reuters.

Отмечается также, что на складе хранится уран. Служба безопасности приступила к работе на месте возгорания.

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