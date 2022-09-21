Пятиметровый крокодил напал на оседлавшего его дрессировщика

В Южной Африке пятиметровый нильский крокодил напал на дрессировщика, который оседлал его во время представления в парке крокодилов Crocodile Creek. Об этом сообщает The South African.

Момент нападения крокодила на 68-летнего Шона Ле Клюса попал на видео. На кадрах, снятых зрителем, видно, как мужчина сначала угощает одну из рептилий тушей убитой птицы, после чего подходит к 660-киллограммовому крокодилу по кличке Ганнибал и садится на его спину.

«Это единственный крокодил в Южной Африке, на спине которого я могу сидеть и разговаривать», — заявил дрессировщик.

В момент, когда он начал рассуждать о силе укуса нильского крокодила, рептилия поменьше сделала пугающий выпад в сторону Ле Клюса. Мужчина тут же встал со спины Ганнибала и отошел в сторону. В этот момент Ганнибал резко повернулся и схватил дрессировщика за бедро.

На видео слышно, как мужчина застонал от боли, а ребенок, наблюдавший за представлением, заплакал. По данным сотрудников парка, Ле Клюс самостоятельно зашил две раны от укусов крокодила и вернулся к работе уже через 20 минут.