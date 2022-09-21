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43 минуты назад

Калининградский предприниматель подозревается в распространении африканской чумы свиней

ТАССиещё 1

Индивидуальный предприниматель из Нестеровского района Калининградской области подозревается в нарушении ветеринарных правил, повлекшем распространение африканской чумы свиней (АЧС), сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону. Ведомство возбудило уголовное дело.

Предпринимателя подозревают в распространении африканской чумы свиней
Фото: тасстасс

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Калининградской области в отношении 45-летнего индивидуального предпринимателя из Нестеровского района - главы крестьянского (фермерского) хозяйства возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 249 УК РФ ("Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий"), - рассказали в пресс-службе.

За данное преступление предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

По версии следствия, подозреваемый в поселке Дмитриевка занимался разведением свиней, в нарушение действующего ветеринарного законодательства, содержа животных вне закрытого помещения и не принимая профилактических мер, направленных на недопущение возникновения заболеваний у свиней. В результате летом в его хозяйстве произошел массовый падеж животных от АЧС.

"Как полагает следствие, действуя умышленно, предприниматель не известил о случившемся государственную ветеринарную службу, не запретил посещение фермы посторонними лицами, не обеспечил изоляции трупов павших свиней и захоронил не менее 66 погибших животных на земельном участке в границах фермерского хозяйства. Допущенные нарушения привели к распространению на территории Нестеровского района эпизоотии АЧС", - отметили в ведомстве.

Происшествия,Следственный комитет,
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