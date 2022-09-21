Предпринимателя подозревают в распространении африканской чумы свиней

"Как полагает следствие, действуя умышленно, предприниматель не известил о случившемся государственную ветеринарную службу, не запретил посещение фермы посторонними лицами, не обеспечил изоляции трупов павших свиней и захоронил не менее 66 погибших животных на земельном участке в границах фермерского хозяйства. Допущенные нарушения привели к распространению на территории Нестеровского района эпизоотии АЧС", - отметили в ведомстве.