В Мурманской области сошли с рельсов пять вагонов пассажирского поезда

В Мурманской области с рельсов сошли вагоны пассажирского поезда, ехавшего из Мурманска в Петербург, по предварительным данным, сход совершили пять вагонов, сообщили в РЖД.

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«На перегоне Куна – Ягельный Бор Мурманского региона Октябрьской железной дороги произошел сход вагонов в составе поезда №21 сообщением Мурманск – Петербург. По предварительной информации в сходе пять вагонов, все вагоны на колесах. Пострадавших нет. Пассажиры пересажены в другие вагоны», – цитирует сообщение РЖД РИА «Новости».

Инцидент произошел в 12.40, к месту направлены восстановительные поезда со станций Мурманск и Кандалакша. В РЖД организовали оперативный штаб, им руководит гендиректор Олег Белозеров.