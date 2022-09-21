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11 минут назад

Вагоны пассажирского поезда Мурманск – Петербург сошли с рельсов

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

В Мурманской области с рельсов сошли вагоны пассажирского поезда, ехавшего из Мурманска в Петербург, по предварительным данным, сход совершили пять вагонов, сообщили в РЖД.

В Мурманской области сошли с рельсов пять вагонов пассажирского поезда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На перегоне Куна – Ягельный Бор Мурманского региона Октябрьской железной дороги произошел сход вагонов в составе поезда №21 сообщением Мурманск – Петербург. По предварительной информации в сходе пять вагонов, все вагоны на колесах. Пострадавших нет. Пассажиры пересажены в другие вагоны», – цитирует сообщение РЖД РИА «Новости».

Инцидент произошел в 12.40, к месту направлены восстановительные поезда со станций Мурманск и Кандалакша. В РЖД организовали оперативный штаб, им руководит гендиректор Олег Белозеров.

В июле в Тульской области похищавшие металл во время движения грузового поезда своими действиями свели 12 вагонов с рельсов, один из них погиб.

Происшествия,Олег Белозеров,РЖД,
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