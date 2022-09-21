На Камчатке нашли пропавших туристов

На Камчатке нашли пять туристов, которые больше суток не выходили на связь. Медицинская помощь никому из них не потребовалась, сообщили журналистам в среду в ГУ МЧС по Камчатскому краю.
Туристы, проигнорировав неблагоприятный прогноз погоды, выехали 19 сентября в район Больших банных источников на двух автомобилях, 20 сентября они должны были вернуться, но пропали и не выходили на связь. О произошедшем в оперативные службы сообщили родственники.
"21 сентября на поиски людей выдвинулась дежурная смена Камчатского спасательного центра МЧС России. Вблизи поста №1 Росрыболовства, который находится ориентировочно в 20 км от места происшествия, люди вышли навстречу спасателям. Выяснилось, что обе их машины застряли на бездорожье и сломались", - сообщили в ведомстве.
На автомобиле спасательного центра туристы доставлены до ближайшего населенного пункта. "Медицинская помощь никому из них не понадобилась", - отметили в ГУ МЧС по региону.
Большие Банные источники находятся в Елизовском районе Камчатки в 60 км от столицы края. 20 сентября полуостров накрыл циклон с дождем и ураганным ветром до 30 м/с, сейчас его влияние на погоду в крае ослабевает.