На Камчатке нашли пропавших туристов

"21 сентября на поиски людей выдвинулась дежурная смена Камчатского спасательного центра МЧС России. Вблизи поста №1 Росрыболовства, который находится ориентировочно в 20 км от места происшествия, люди вышли навстречу спасателям. Выяснилось, что обе их машины застряли на бездорожье и сломались", - сообщили в ведомстве.



На автомобиле спасательного центра туристы доставлены до ближайшего населенного пункта. "Медицинская помощь никому из них не понадобилась", - отметили в ГУ МЧС по региону.