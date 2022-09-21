В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.87EUR 60.21
Войти в почту
1 час назад

На Камчатке нашли туристов, пропавших в районе Больших банных источников

ТАССиещё 1

На Камчатке нашли пять туристов, которые больше суток не выходили на связь. Медицинская помощь никому из них не потребовалась, сообщили журналистам в среду в ГУ МЧС по Камчатскому краю.

На Камчатке нашли пропавших туристов
Фото: тасстасс

Туристы, проигнорировав неблагоприятный прогноз погоды, выехали 19 сентября в район Больших банных источников на двух автомобилях, 20 сентября они должны были вернуться, но пропали и не выходили на связь. О произошедшем в оперативные службы сообщили родственники.

"21 сентября на поиски людей выдвинулась дежурная смена Камчатского спасательного центра МЧС России. Вблизи поста №1 Росрыболовства, который находится ориентировочно в 20 км от места происшествия, люди вышли навстречу спасателям. Выяснилось, что обе их машины застряли на бездорожье и сломались", - сообщили в ведомстве.

На автомобиле спасательного центра туристы доставлены до ближайшего населенного пункта. "Медицинская помощь никому из них не понадобилась", - отметили в ГУ МЧС по региону.

Большие Банные источники находятся в Елизовском районе Камчатки в 60 км от столицы края. 20 сентября полуостров накрыл циклон с дождем и ураганным ветром до 30 м/с, сейчас его влияние на погоду в крае ослабевает.

Происшествия,Росрыболовство,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители