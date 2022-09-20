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2 часа назад

Погибший в ДТП актер Пускепалис вез гуманитарный груз для Донбасса

Елена Прошина

Актер Сергей Пускепалис, погибший сегодня в ДТП, вез гуманитарную помощь на Донбасс. Накануне трагедии актер записал видео. Об этом сообщает Телеграм-канал «Москва 24».

Во вторник рано утром актер с водителем выехал из Ярославля на списанной инкассаторской машине, которую он специально купил, чтобы перегнать на Донбасс. Сотрудники между собой в шутку называли автомобиль «броневиком». В машине находились комплекты термобелья и другие вещи для солдат. В Москве актер должен был передать автомобиль тем, кто отправляется на Донбасс с гуманитарной помощью. В сети появилось видео, где Сергей рассказывает о своей миссии.

«Завтра мы едем к Игорю Угольникову, комуфлирует его (микроавтобус, - прим) и 21 сентября отдаем в подразделение диверсионно-разведывательного отряда комбата Волк. Будет узлом связи. Победа будет за нами!» - сказал в своем последнем видео актер.

Еще в 10 часов утра Сергей разговаривал с помощником по поводу Волковского театрального фестиваля. Сейчас все сотрудники театра имени Волкова, где Пускепалис был художественным руководителем, находятся в шоке и не могут поверить в произошедшее. К месту аварии уже отправился директор театра.

Напомним, Сергей Пускепалис погиб сегодня в ДТП в Ярославле. Столкновение произошло в Ростовском районе на трассе М-8 около 12:00. Автомобиль столкнулся с фурой, удар пришелся в бок микроавтобуса. Актер и его водитель погибли на месте, водитель фуры находится в реанимации.

Происшествия,Видео,Игорь Угольников,Сергей Пускепалис,
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