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1 час назад

В Приангарье из-за ветра остаются без электричества 19 населенных пунктов

ТАССиещё 5

Без электроэнергии из-за сильного ветра в Иркутской области остаются 19 населенных пунктов в шести районах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области в среду.

В Приангарье без электричества остались 19 населенных пунктов
Фото: тасстасс

"В результате прохождения комплекса опасных метеорологических явлений на территории области произошло срабатывание автоматической защиты высоковольтных линий электроснабжения в 27 населенных пунктах 11 районов. По состоянию на 17:00 без электроэнергии остаются 19 населенных пунктов в шести районах (Аларский, Ангарский, Нижнеудинский, Усть-Удинский, Черемховский, Иркутский)", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что в течение среды максимальные порывы ветра зарегистрированы в Нукутском районе Приангарья - до 22 м/с, в Ангарском городском округе, Усть-Ордынском и Усть-Удинском районах, районе поселка Еланцы Ольхонского района - до 20 м/с, в Тулунском и Боханском районах - 18 м/с, в Иркутском и Чунском районах - 16 м/с, в городе Иркутске, в Черемховском, Шелеховском, Заларинском районах - до 15 м/с.

Для восстановления электроснабжения и осмотра линий электропередач задействованы 19 аварийно-восстановительных бригад сетевых компаний.

Происшествия,МЧС России,
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