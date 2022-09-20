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12 минут назад

Посетители отравились угарным газом в кафе в Дагестане

Деловая газета "Взгляд"иещё 10

В кафе «Якитори» в Дербенте 12 человек, включая троих детей, отравились угарным газом, сообщил главный врач ЦГБ города Девлетхан Мирзаханов.

В Дагестане посетители кафе отравились угарным газом
Фото: ТАССТАСС

«Трое были в тяжелом состоянии, находились в реанимации», – цитирует ТАСС Мирзаханова.

Позже стало известно, что состояние троих пострадавших удалось стабилизировать. По данным МВД Дагестана, пострадали 13 человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Власти Дербента сообщили, что жизни пострадавших в результате отравления ничего не угрожает, все поступившие в больницу находятся под наблюдением врачей.

Ранее в Краснодарском крае пять человек насмерть отравились угарным газом в жилом доме, среди погибших – четверо детей.

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