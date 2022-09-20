В Дагестане посетители кафе отравились угарным газом

В кафе «Якитори» в Дербенте 12 человек, включая троих детей, отравились угарным газом, сообщил главный врач ЦГБ города Девлетхан Мирзаханов.
«Трое были в тяжелом состоянии, находились в реанимации», – цитирует ТАСС Мирзаханова.
Позже стало известно, что состояние троих пострадавших удалось стабилизировать. По данным МВД Дагестана, пострадали 13 человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Власти Дербента сообщили, что жизни пострадавших в результате отравления ничего не угрожает, все поступившие в больницу находятся под наблюдением врачей.
Ранее в Краснодарском крае пять человек насмерть отравились угарным газом в жилом доме, среди погибших – четверо детей.