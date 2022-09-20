В Дагестане посетители кафе отравились угарным газом

Позже стало известно, что состояние троих пострадавших удалось стабилизировать. По данным МВД Дагестана, пострадали 13 человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Власти Дербента сообщили, что жизни пострадавших в результате отравления ничего не угрожает, все поступившие в больницу находятся под наблюдением врачей.