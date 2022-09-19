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1 час назад

В Москве тело новорожденного нашли в мусорном контейнере

Lenta.ruиещё 2

Прохожий нашел тело новорожденного в мусорном контейнере на улице Люблинская на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

В Москве тело новорожденного нашли в мусорном контейнере
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сотрудники ведомства организовали проверку.

«На месте координируют работу правоохранительных органов заместитель прокурора юго-восточного административного округа МихаМихаил Сухарев и заместитель Люблинского межрайонного прокурора Игорь Ординарцев», — говорится в сообщении.

Другие обстоятельства происшествия не сообщаются. Выяснение деталей инцидента контролирует московская прокуратура.

Все произошло на территории жилищного комплекса «Люблинский парк». Сейчас полицейские оцепили место, где обнаружили младенца, сообщает телеканал «Звезда». Родителей ребенка начали разыскивать.

Ранее сообщалось, что жительница Нижнего Новгорода родила и выбросила младенца из окна квартиры в кусты. Его в тяжелом состоянии доставили в детскую клиническую больницу.

Происшествия,Михаил Сухарев,
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