Мосгорсуд изменил срок депутату Горинову по делу о дискредитации ВС РФ

Мосгорсуд в понедельник снизил на месяц срок наказания муниципальному депутату округа Красносельский Москвы Алексею Горинову, приговоренному ранее к семи годам колонии по делу о дискредитации российской армии. Об этом ТАСС сообщили в суде.

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"Мосгорсуд, выслушав мнения и доводы сторон, постановил приговор осужденному Горинову изменить. Снизить срок наказания до 6 лет и 11 месяцев лишения свободы", - сказали в суде.

Из текста приговора исключили пункт о предварительном сговоре, по которому также предъявлено обвинение депутату Елене Котеночкиной. Она скрылась от следствия за границей.

Ранее Мещанский суд Москвы признал Горинова виновным в преступлении по ч. 2. ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные о Вооруженных сил РФ, с использованием служебного положения, группой лиц). Решением суда Горинов был приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор Горинову стал первым в РФ по статье о дискредитации ВС РФ, по которому осужденный получил реальный срок лишения свободы.

Гособвинение потребовало приговорить депутата к семи годам колонии. Всего по данной статье ему грозило наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Он был арестован 27 апреля.