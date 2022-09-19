Мосгорсуд изменил срок депутату Горинову по делу о дискредитации ВС РФ

Мосгорсуд в понедельник снизил на месяц срок наказания муниципальному депутату округа Красносельский Москвы Алексею Горинову, приговоренному ранее к семи годам колонии по делу о дискредитации российской армии. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Мосгорсуд, выслушав мнения и доводы сторон, постановил приговор осужденному Горинову изменить. Снизить срок наказания до 6 лет и 11 месяцев лишения свободы", - сказали в суде.
Из текста приговора исключили пункт о предварительном сговоре, по которому также предъявлено обвинение депутату Елене Котеночкиной. Она скрылась от следствия за границей.
Ранее Мещанский суд Москвы признал Горинова виновным в преступлении по ч. 2. ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные о Вооруженных сил РФ, с использованием служебного положения, группой лиц). Решением суда Горинов был приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Приговор Горинову стал первым в РФ по статье о дискредитации ВС РФ, по которому осужденный получил реальный срок лишения свободы.
Гособвинение потребовало приговорить депутата к семи годам колонии. Всего по данной статье ему грозило наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Он был арестован 27 апреля.
Согласно материалам дела, на заседании муниципальных депутатов 15 марта Горинов заявил, что развлекательный досуг для москвичей недопустим, так как "на территории соседнего суверенного государства ведутся боевые действия". По делу проходит депутат Елена Котеночкина, которая покинула Россию незадолго до возбуждения в отношении нее уголовного дела. Горинов вину в инкриминируемом ему деянии не признал.