Ураган и смерч прошел в Курской области

Сильнейший ураган и смерч прошел накануне в Курской области, два человека погибли. В одном из учебных корпусов автотехнического колледжа сорвало крышу, а в общежитии выбило стекла. Осколки распороли одному из студентов живот, он умер до приезда скорой. Других учащихся расселили по нижним этажам и в соседние корпуса, кого-то забрали родители. Тело второго погибшего нашли под упавшим деревом, сообщили в областной администрации. Трагедия произошла напротив общежития колледжа, уточнили в соцсетях.

Фото: BFM.RU BFM.RU

Местные жители выкладывали видео. На кадрах мощный смерч, ураганный ветер и его последствия. Деревья вырвало с корнем, на некоторых домах и соцобъектах сорвало крышу, разрушены заборы, повалились опоры ЛЭП. Теперь высоковольтные провода лежат на улицах и мокрой траве. Больше всего пострадали Курск и Льгов. 87 населенных пунктов, в которых живут 5 тысяч человек, остались без электричества.

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Синоптики предупреждали о надвигающемся грозовом фронте, рассказывает главный редактор еженедельника «Друг для друга», журналист из Курска Евгений Новиков:

— Начался он с юго-запада, даже, наверное, с Сумской области Украины. В Курск грозовой фронт дошел вечером [18 августа], было много различных повреждений, разрушений. Погибли два человека: 18-летний студент технического колледжа, дерево упало, разбило окно, и, по предварительным данным, осколок стекла нанес ему смертельное ранение. Еще мужчина, личность которого устанавливали вчера, в возрасте 50-60 лет, был убит упавшим деревом под порывами ветра, тоже в районе автотехнического колледжа на улице Юности, грубо говоря, 100-300 метров, не

— В сообщении от местных МЧС говорили, что там высокий уровень опасности, сильный ветер?

— Да, предупреждали, чтобы соблюдали правила безопасности, но это было еще днем вчера, когда была хорошая погода, солнце светило, плюс 21, а началось все вечером. Это длилось, наверное, меньше часа, был мощнейший ливень на улицах. Где ливневок нет, затопило, но это традиционно. А потом пошел дальше туда на север. Что-то подобное, возможно, было, но чтобы с жертвами — впервые на моей памяти.

С последствиями урагана обычно борются коммунальные службы, но в этот раз ситуация настолько серьезная, что привлекли еще и 50 спасателей МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства. Они разбирают разрушенные конструкции и спиливают поваленные деревья. Говорит жительница Курска Ольга:

«Это было что-то очень страшное, начались беспрерывные молнии, которые освещали все. Я даже не поняла, что это гроза. Очень усилился ветер, все тут трещало. В районе, где я живу, моргал свет и зависал телевизор. Что я наблюдаю из окна — опять сильный ветер, валяются конструкции, чинят, конечно, они всю ночь чинили, очень много работают, и эта работа непрерывно идет со вчерашнего вечера».