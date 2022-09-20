Появились подробности техногенной аварии в Новосибирске

Утечка аммиака на хладокомбинате в Новосибирске произошла внутри здания, на прилегающую территорию вещество не попало, опасности для населения нет, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии города.

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Как ранее сообщали в ГУ МЧС по региону, утечка аммиака из трубы на втором этаже производственного здания произошла 19 сентября из-за разгерметизации трубопровода во время ремонтных работ в здании, пострадали четыре человека. Утечка была ликвидирована сотрудниками предприятия, из здания самостоятельно эвакуировались 300 человек. В управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области сообщили, что организован непрерывный мониторинг атмосферного воздуха в районе жилой застройки на предмет превышения содержания аммиака.

"Прилегающая территория возле АО "Новосибирский хладокомбинат" не опасна для населения - утечки аммиака из здания не было. Сегодня на предприятии муниципальные спасатели продолжают ликвидировать последствия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что силами муниципальной аварийно-спасательной службы при проведении разведки зоны заражения выявлено, что на лестничной площадке между первым и вторым этажом складского помещения произошла разгерметизация оборудования и утечка сжиженного аммиака в объеме 20 кг. Химико-радиометрическая лаборатория городской Службы аварийно-спасательных работ и гражданской защиты произвела замеры воздуха на улице - превышения ПДК в воздухе нет.

Из четырех пострадавших сотрудников трех отпустили домой, еще один находится в больнице с диагнозом "ингаляционное отравление аммиаком".