В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 60.17EUR 60.04
Войти в почту
9 минут назад

В мэрии Новосибирска сообщили, что аммиак не вытек за пределы хладокомбината

ТАССиещё 26

Утечка аммиака на хладокомбинате в Новосибирске произошла внутри здания, на прилегающую территорию вещество не попало, опасности для населения нет, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии города.

Появились подробности техногенной аварии в Новосибирске
Фото: тасстасс

Как ранее сообщали в ГУ МЧС по региону, утечка аммиака из трубы на втором этаже производственного здания произошла 19 сентября из-за разгерметизации трубопровода во время ремонтных работ в здании, пострадали четыре человека. Утечка была ликвидирована сотрудниками предприятия, из здания самостоятельно эвакуировались 300 человек. В управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области сообщили, что организован непрерывный мониторинг атмосферного воздуха в районе жилой застройки на предмет превышения содержания аммиака.

"Прилегающая территория возле АО "Новосибирский хладокомбинат" не опасна для населения - утечки аммиака из здания не было. Сегодня на предприятии муниципальные спасатели продолжают ликвидировать последствия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что силами муниципальной аварийно-спасательной службы при проведении разведки зоны заражения выявлено, что на лестничной площадке между первым и вторым этажом складского помещения произошла разгерметизация оборудования и утечка сжиженного аммиака в объеме 20 кг. Химико-радиометрическая лаборатория городской Службы аварийно-спасательных работ и гражданской защиты произвела замеры воздуха на улице - превышения ПДК в воздухе нет.

Восемь человек пострадали при утечке аммиака на комбинате в Новосибирске

Из четырех пострадавших сотрудников трех отпустили домой, еще один находится в больнице с диагнозом "ингаляционное отравление аммиаком".

Новосибирский хладокомбинат является логистическим центром по обработке, хранению и реализации продуктов питания. Там размещаются различные виды товаров более чем 100 компаний.

Происшествия,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители