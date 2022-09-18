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1 час назад

В Подмосковье пенсионер попытался убить жену и ранил полицейского

Мослентаиещё 1

Пенсионер в подмосковном Можайске попытался убить жену, после чего ранил полицейского и поджег дом. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.

В Подмосковье пенсионер попытался убить жену и ранил полицейского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В правоохранительные органы обратилась супруга злоумышленника. Она заявила, что ее 73-летний муж напал на нее с ножом, нанеся ранения. Позже пенсионер поджег жилище, находясь внутри него в одной из комнат.

Приехавший на вызов 21-летний полицейский попытался вывести пожилого мужчину из горящего дома, но получил от него ножевое ранение в голень.

Пожар, распространившийся на 20 квадратных метров, удалось потушить. Всех пострадавших госпитализировали.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения.

Ранее мужчина с ножом в руках угрожал выбросить из окна собственную дочь. Очевидцы сняли инцидент на видео.

Происшествия,Следственный комитет,
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