В Подмосковье пенсионер попытался убить жену и ранил полицейского

Пенсионер в подмосковном Можайске попытался убить жену, после чего ранил полицейского и поджег дом. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.

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В правоохранительные органы обратилась супруга злоумышленника. Она заявила, что ее 73-летний муж напал на нее с ножом, нанеся ранения. Позже пенсионер поджег жилище, находясь внутри него в одной из комнат.

Приехавший на вызов 21-летний полицейский попытался вывести пожилого мужчину из горящего дома, но получил от него ножевое ранение в голень.

Пожар, распространившийся на 20 квадратных метров, удалось потушить. Всех пострадавших госпитализировали.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения.