Виллу Киселева будет охранять Росгвардия

Имение гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева в Крыму будут охранять Росгвардия и наряд ППС, сообщает Telegram-канал Baza, который опубликовал запись поджога его автомобилей с камер видеонаблюдения.

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Сообщается, что принято решение прикрепить к вилле Киселева сотрудников Росгвардии, которые будут охранять внутренний периметр. Внешним периметром займутся сотрудники ППС. По данным Baza, первым на поджог гольф-кара и Land Rover телеведущего на вилле в Коктебеле среагировал его сосед, который позвонил завхозу виллы.

«Позже завхоз рассказал полицейским, что Киселеву постоянно угрожают украинцы. Завхоз также сообщил, что после неудавшейся попытки покушения на Владимира Соловьева группы неонацистов Киселева стали охранять сотрудники ФСБ. Вероятно это связано с тем, что неонацисты признавались на допросе, что после Соловьева собирались уничтожить в том числе и Киселева», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что местная полиция испытывает сложности с поиском поджигателя, на котором была медицинская маска, перчатки и бахилы. Правоохранителям известно, что поджигатель мог воспользоваться велосипедом, после чего ушел через гору в лес. Лицо злоумышленника попало на камеры наблюдения, но из-за маски полицейским сложно составить фоторобот, поэтому видео передали экспертам-криминалистам, пишет Baza.