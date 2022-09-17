В Крыму подожгли автомобили у виллы Киселева

Правоохранительные органы ведут поиск неизвестного мужчины, который ночью поджег автомобили у виллы телеведущего Дмитрия Киселева. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на источник.

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Отмечается, что инцидент произошел сегодня, 17 сентября, в два часа ночи на улице Айвазовского в Коктебеле.

Источник сообщил, что полиция выдвинула версию о том, что злоумышленник осознанно выбрал именно те автомобили, которые предположительно принадлежали журналисту.

Поджигателя заметили камеры наблюдениях. На записях виден мужчина в толстовке с капюшоном, в бахилах и медицинской маске. Он старательно пытался скрыть свою личность.

От его действий пострадали Land Rover и гольфкар с логотипом Cock t'est Belle (служебный автомобиль винодельни Киселева).