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20 минут назад

В Крыму подожгли автомобили у виллы Киселева

Елена Прошина

Правоохранительные органы ведут поиск неизвестного мужчины, который ночью поджег автомобили у виллы телеведущего Дмитрия Киселева. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на источник.

В Крыму подожгли автомобили у виллы Киселева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что инцидент произошел сегодня, 17 сентября, в два часа ночи на улице Айвазовского в Коктебеле.

Источник сообщил, что полиция выдвинула версию о том, что злоумышленник осознанно выбрал именно те автомобили, которые предположительно принадлежали журналисту.

Поджигателя заметили камеры наблюдениях. На записях виден мужчина в толстовке с капюшоном, в бахилах и медицинской маске. Он старательно пытался скрыть свою личность.

От его действий пострадали Land Rover и гольфкар с логотипом Cock t'est Belle (служебный автомобиль винодельни Киселева).

Следователи регионального МВД возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).

Происшествия,Дмитрий Киселев,
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