Заказал жену за миллион: подробности громкого убийства в Новой Москве

Стали известны подробности громкого убийства Татьяны Новиковой в деревне Троица в Новой Москве. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Фото: ТАСС ТАСС

Полиция смогла задержать посредника, с помощью которого сыщики вышли на заказчика и исполнителя преступления.

Труп 49-летней Татьяны Новиковой обнаружили вблизи деревни Троица. Во время проверки информации с камер наружного наблюдения сыщиков привлёк автомобиль BMW, находившийся поблизости от места убийства. Оперативная группа смогла установить личность водителя иномарки – им оказался знакомый мужа убитой, неоднократно посещавший деревню.

В ходе допроса задержанный водитель признался, что Татьяну Новикову заказал её собственный муж. За убийство тот предлагал заплатить 1 миллион рублей. Однако водитель BMW не захотел становиться убийцей, поэтому обратился к своему знакомому, который согласился на преступление уже за 100 тысяч рублей.

В данный момент правоохранительные органы задержали как заказчика, так и посредника преступления. Оба признали вину и активно сотрудничают со следствием. Однако на данный момент исполнитель убийства всё ещё остаётся на свободе.