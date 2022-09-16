В Мелитополе прогремел взрыв

Одиночный взрыв прогремел в Мелитополе Запорожской области. Как пишет ТАСС, об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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«В Мелитополе прозвучал одиночный взрыв», — заявил Рогов.

Подробности происшествия и наличие пострадавших в инциденте уточняется.

Напомним, что 16 сентября взрыв прогремел в здании Генеральной прокуратуры ЛНР в центре Луганска. В результате происшествия погиб глава ведомства Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.