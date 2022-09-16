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41 минуту назад

СМИ: в Мелитополе прогремел взрыв

Никита Бородкин

Одиночный взрыв прогремел в Мелитополе Запорожской области. Как пишет ТАСС, об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В Мелитополе прогремел взрыв
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Мелитополе прозвучал одиночный взрыв», — заявил Рогов.

Подробности происшествия и наличие пострадавших в инциденте уточняется.

Напомним, что 16 сентября взрыв прогремел в здании Генеральной прокуратуры ЛНР в центре Луганска. В результате происшествия погиб глава ведомства Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.

Также 16 сентября Рогов рассказал об убийстве замглавы администрации Бердянска Запорожской области по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его супруга Людмилы, которая занимала должность главы городского избиркома. По словам председателя, супружескую пару убили возле их гаража.

Происшествия,Владимир Рогов,Олег Бойко,
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