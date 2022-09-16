Председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после гибели генпрокурора ЛНР Сергея Горенко и его заместителя Екатерины Стегленко.
«По поручению Бастрыкина следователи установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее при взрыве в здании генпрокуратуры в центре Луганска погибли генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.
Взрыв прогремел примерно в 11.30 (совпадает с мск) в здании генеральной прокуратуры ЛНР. Сообщается, что на третьем этаже здания видны повреждения, повреждено по меньшей мере пять окон.