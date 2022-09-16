Председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после гибели генпрокурора ЛНР Сергея Горенко и его заместителя Екатерины Стегленко.

«По поручению Бастрыкина следователи установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее при взрыве в здании генпрокуратуры в центре Луганска погибли генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.