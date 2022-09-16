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8 минут назад

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту гибели генпрокурора ЛНР и его зама

Деловая газета "Взгляд"иещё 6

Председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после гибели генпрокурора ЛНР Сергея Горенко и его заместителя Екатерины Стегленко.

«По поручению Бастрыкина следователи установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее при взрыве в здании генпрокуратуры в центре Луганска погибли генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.

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Взрыв прогремел примерно в 11.30 (совпадает с мск) в здании генеральной прокуратуры ЛНР. Сообщается, что на третьем этаже здания видны повреждения, повреждено по меньшей мере пять окон.

Происшествия,Видео,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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