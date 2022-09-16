Мужа застреленной на прогулке с собакой женщины арестовали

Троицкий суд Москвы заключил под стражу пенсионера МВД Юрия Новикова и приятеля Александра Кадомского по делу о заказном убийстве. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичного управления Следственного комитета.

Фото: Телеграм-канал «112» Телеграм-канал «112»

Оба фигуранта арестованы на два месяца — до 14 ноября.

«По ходатайству следствия в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

Ранее в ходе допроса 52-летний бывший сотрудник МВД Юрий Новиков признал свою вину в убийстве жены. Мотивом преступления стал конфликт между супругами. Мужчина рассказал, что из-за напряженных отношений ему захотелось пожить одному, однако его жена была категорически против.

Тогда россиянин решил убить супругу, чтобы получить все имущество, которое находилось в ее собственности. Мужчина заказал убийство своей жены знакомому 39-летнему Александру Кадомскому и пообещал ему заплатить 1 млн рублей. Однако исполнитель убийства получил от москвича только четверть обещанной ему суммы.