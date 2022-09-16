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29 минут назад

В Херсоне назвали последствия ударов ВСУ по администрации

Алиса Селезнёва

В результате украинского удара по администрации Херсонской области получила ранения начальник департамента труда, ее водитель погиб. Об этом со ссылкой на замглавы администрации пишет РИА Новости.

Сегодня в центре Херсона прогремело несколько взрывов. По данным СМИ, рядом со зданием администрации города упали не менее пяти американских ракет HIMARS.

Замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева уточнила, что в здании в момент обстрела со стороны Украины находились сотрудники администрации, пишет «Интерфакс».

«Меня спас какой-то парень. Схватил за руку при первом прилете, тащил, помог из-под завалов вылезти», - рассказала Губарева.

Она также отметила, что видела начальника департамента труда и социальной политики Херсонской области Аллу Бархатнову в крови.

ВСУ попали в тактическое окружение возле Херсонской области

В конце августа ВСУ начали попытки контрнаступления на Херсонском направлении. Российская армия отражает атаки. В Минобороны сообщают о больших потерях украинской армии в живой силе и технике.

Происшествия,Видео,Екатерина Губарева,
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