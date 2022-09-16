В результате украинского удара по администрации Херсонской области получила ранения начальник департамента труда, ее водитель погиб. Об этом со ссылкой на замглавы администрации пишет РИА Новости.

Сегодня в центре Херсона прогремело несколько взрывов. По данным СМИ, рядом со зданием администрации города упали не менее пяти американских ракет HIMARS.

Замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева уточнила, что в здании в момент обстрела со стороны Украины находились сотрудники администрации, пишет «Интерфакс».

«Меня спас какой-то парень. Схватил за руку при первом прилете, тащил, помог из-под завалов вылезти», - рассказала Губарева.

Она также отметила, что видела начальника департамента труда и социальной политики Херсонской области Аллу Бархатнову в крови.