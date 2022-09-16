Депутата обвинили в хищении земли с ущербом в 163 миллиона

Центральный районный суд Новосибирска отправил под домашний арест до 13 ноября депутата заксобрания области Ивана Сидоренко, обвиняемого в мошенничестве. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщает ТАСС.

Фото: Кирилл Кухмарь / Коммерсантъ Кирилл Кухмарь / Коммерсантъ

Он полностью признал вину и погасил ущерб.

Сидоренко вменяется хищение двух гектаров муниципальной земли. Он предоставил в мэрию документы с недостоверной информацией, благодаря чему смог выкупить землю по льготной стоимости --17,2 миллиона рублей. В результате ущерб бюджету от его действий составил 163,7 миллиона рублей.