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33 минуты назад

Мигрант избил подростка в московском метро

Деловая газета "Взгляд"иещё 8

Полицейскими УВД на Московском метрополитене задержан приезжий из ближнего зарубежья, подозреваемый в нанесении побоев несовершеннолетнему, возбуждено уголовное дело о побоях, сообщили в столичном главке МВД.

«Установлено, что в вагоне электропоезда Большой кольцевой линии метрополитена мужчина из хулиганских побуждений напал на 17-летнего юношу и начал наносить ему удары руками в область головы. Выйдя на станции «Мневники», подросток попытался защититься. Очевидцы вступились за потерпевшего и помешали злоумышленнику скрыться», – говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции УВД на Московском метрополитене задержали подозреваемого и доставили его в отдел полиции. Объяснить мотив своего противоправного поступка он не смог.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данному факту дознанием УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее суд в Москве приговорил к реальным срокам заключения двух нелегальных мигрантов, напавших на полицейских на станции метро «Тульская». Они получили два с половиной и три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима.

Происшествия,Видео,МВД России,
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