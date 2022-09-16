В Италии из-за ливней погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли, трое числятся пропавшими без вести из-за сильных ливней, которые в ночь на пятницу обрушились на итальянскую область Марке. Об этом сообщает газета La Repubblica со ссылкой на спасательные службы.

Фото: Reuters Reuters

По их информации, "за два-три часа выпало около 420 мм осадков - половина того, что выпадает за год в этом регионе".