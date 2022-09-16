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29 минут назад

В Италии из-за ливней погибли шесть человек

ТАСС

По меньшей мере шесть человек погибли, трое числятся пропавшими без вести из-за сильных ливней, которые в ночь на пятницу обрушились на итальянскую область Марке. Об этом сообщает газета La Repubblica со ссылкой на спасательные службы.

В Италии из-за ливней погибли шесть человек
Фото: ReutersReuters

По их информации, "за два-три часа выпало около 420 мм осадков - половина того, что выпадает за год в этом регионе".

Издание сообщило об оползнях и перекрытии дорог. В некоторых городах полностью затоплены улицы, потоки воды уносят машины. Наблюдаются перебои с электроэнергией и с телефонной связью. Мэр небольшого города Барбара подписал постановление, которое предусматривает закрытие всех школ.

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