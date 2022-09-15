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45 минут назад

Российского судью заподозрили в организации подпольного стрелкового клуба

Lenta.ru

Судья Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Алишер Раенгулов подозревается в незаконном обороте огнестрельного оружия. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Судью заподозрили в организации подпольного стрелкового клуба
Фото: ShutterstockShutterstock

По версии следствия, он может быть причастен к организации подпольного стрелкового клуба, члены которого заказывали в интернете оружие, а затем его переделывали. Раенгулов подозревается в пяти эпизодах незаконного изготовления оружия и один эпизод его сбыта.

Сотрудники ФСБ задержали судью 26 апреля 2021 года, но из-за его статуса он был отпущен. 29 апреля того же года коллегию судей ЯНАО удовлетворило заявление Раенгулова о добровольном прекращении его судейских полномочий.

Теперь председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на привлечение Раенгулова к уголовной ответственности.

Происшествия,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,Коммерсант,ФСБ,
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