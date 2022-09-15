ВСУ снова обстреляли село в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале ведет хронику региона. Многие сообщения посвящены обстрелам населенных пунктов. Так, 15 сентября он рассказал, что украинские военные обстреляли приграничное село Красный хутор.

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков" телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Гладков подчеркнул, что при очередном обстреле села пострадали 14 домовладений. По предварительным данным, жертв нет. Сельчан заблаговременно отселили с улиц, проходящих вдоль границы.

Вчера, 14 сентября, глава региона также писал об ударах ВСУ по этому населенному пункту Он отметил, что выехал на место, чтобы ознакомиться с последствиями обстрела.

По его словам, специалисты экстренных служб, местная администрация организованно вывозят жителей в пункты временного размещения.