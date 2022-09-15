ВСУ снова обстреляли село в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале ведет хронику региона. Многие сообщения посвящены обстрелам населенных пунктов. Так, 15 сентября он рассказал, что украинские военные обстреляли приграничное село Красный хутор.
Гладков подчеркнул, что при очередном обстреле села пострадали 14 домовладений. По предварительным данным, жертв нет. Сельчан заблаговременно отселили с улиц, проходящих вдоль границы.
Вчера, 14 сентября, глава региона также писал об ударах ВСУ по этому населенному пункту Он отметил, что выехал на место, чтобы ознакомиться с последствиями обстрела.
По его словам, специалисты экстренных служб, местная администрация организованно вывозят жителей в пункты временного размещения.
Ранее Гладков сообщал об обстрелах Журавлевки (нет жертв), Шелаево (двое раненых), Логачевки (погибла беженка - гражданка Украины, четверо раненых).