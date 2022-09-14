«Из-за русской жены». В Хорватии избили мужа журналистки Дарьи Асламовой

В Хорватии неизвестные избили мужа журналистки из России Дарьи Асламовой. Нападение последовало после угроз расправиться с ним «из-за русской жены». Об этом у себя в Telegram-канале рассказала сама Асламова.
По ее словам, инцидент произошел ночью в «тихой деревне», где находится их дом.
«Вечером он проводил меня в аэропорт, а около пяти утра яростно залаял пес и постучали в дверь. Муж, сонный, решил, что какие-то проблемы у соседей. Открыл на стук, ничего не подозревая, и на него обрушился страшный удар», — написала Асламова.
Она отметила, что после этого ее муж упал, но его продолжили избивать. Выбив ему зубы, злоумышленники скрылись с места преступления.
«Минимум двое. Он даже не успел разглядеть. Ясно, что пришли не убивать, а запугать. Это предупреждение. Ему постоянно угрожают в интернете из-за того, что у него русская жена и твердят, что он русский агент», — добавила Асламова.
Журналистка подчеркнула, что русофобия в Европе сегодня «просто зашкаливает». Она назвала происходящее в ЕС «фашизмом».