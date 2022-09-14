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8 минут назад

Стало известно о состоянии найденной в квартире с мертвыми родителями девочки

Мослента

О состоянии шестилетней девочки, найденной в квартире с мертвыми родителями в городе Раменское, сообщила детский омбудсмен Ксения Мишонова. Из ее Telegram-канала стало известно, что ребенок находится в больнице.

Стало известно о состоянии найденной в квартире с мертвыми родителями девочки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам медиков, девочка чувствует себя хорошо. Решается вопрос о передаче ребенка под опеку старшей сестры, уточнила Мишонова.

Омбудсмен заверила, что делается все возможное, чтобы юридические вопросы были урегулированы как можно быстрее.

«Всем будет оказана необходимая помощь, прежде всего психологическая», — добавила она.

Ранее тела 42-летнего мужчины и 46-летней женщины без признаков насилия обнаружили в подмосковной квартире. Там же находилась их шестилетняя дочь. По данным источника «Мосленты» в правоохранительных органах региона, судя по состоянию, девочка могла провести в квартире с телами родителей несколько дней.

Происшествия,Ксения Мишонова,
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