Стало известно о состоянии найденной в квартире с мертвыми родителями девочки

О состоянии шестилетней девочки, найденной в квартире с мертвыми родителями в городе Раменское, сообщила детский омбудсмен Ксения Мишонова. Из ее Telegram-канала стало известно, что ребенок находится в больнице.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам медиков, девочка чувствует себя хорошо. Решается вопрос о передаче ребенка под опеку старшей сестры, уточнила Мишонова.

Омбудсмен заверила, что делается все возможное, чтобы юридические вопросы были урегулированы как можно быстрее.

«Всем будет оказана необходимая помощь, прежде всего психологическая», — добавила она.