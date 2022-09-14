Неудачная попытка кражи велосипеда попала на видео

На Монтажной улице в Москве злоумышленник попытался украсть велосипед у курьера. Инцидент попал на видео. Видеозапись опубликована в Telegram-канале "Говорит и показывает Москва".
Курьер припарковал велосипед во дворе дома. Когда он возвращался, то увидел что неизвестный мужчина уезжает на его велосипеде.
Администратор гостиницы заметил попытку кражи и помог курьеру. Сейчас злоумышленник задержан. Им оказался 36-летний ранее судимый житель Москвы. Сообщают, что мужчина причастен к двум кражам велосипедов.