В Москве застрелили сына банкира

В Москве нашли тело 29-летнего местного жителя с огнестрельным ранением. Об этом сообщает издание mk.ru.
Инцидент произошел 13 сентября 2022 года в квартире жилого дома на площади Победы на западе столицы. По предварительной информации, погибший был сыном руководящего работника московского отделения одного из ведущих российских банков.
По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
Ранее сообщалось, что в Московской области нашли тело местного жителя с огнестрельным ранением головы. По предварительным данным, погибшим оказался бизнесмен Александр Фертов. Он является владельцем нескольких строительных и сельскохозяйственных компаний.