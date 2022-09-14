В Москве застрелили сына банкира

В Москве нашли тело 29-летнего местного жителя с огнестрельным ранением. Об этом сообщает издание mk.ru.

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Инцидент произошел 13 сентября 2022 года в квартире жилого дома на площади Победы на западе столицы. По предварительной информации, погибший был сыном руководящего работника московского отделения одного из ведущих российских банков.

По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.