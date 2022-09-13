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16 минут назад

Исчезла самая красивая лошадь России

Илья Родин

Калязинская конезаводчица Елена Абрамова заявила в полицию о пропаже Розалии, самой красивой кобылы России. Свой титул она получила на всероссийском конкурсе «Орловский рысак – 2022», прошедшем в июле в Ленинградской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Исчезла самая красивая лошадь России
Фото: Shot/TelegramShot/Telegram

Отмечается, что это не единственная ее награда. На прошлой неделе Розалия стала абсолютным чемпионом IV Фестиваля орловского рысака Северо-Западного региона.

Елена Абрамова пояснила, что ее лошадь пропала во время выгула. Она полагает, что злоумышленники могли похитить породистую красавицу.

Розалия выросла на конном дворе «Роксана» в деревне Василево в Калязинском районе Тверской области. Она родилась от Ракиты и Забавного, поэтому, с учетом кличек родителей, получила такое имя, сообщает портал Tvernews.ru.

Хозяева планировали отвести ее на Чемпионат России, чтобы подтвердить элитность. После этого кобыла осталась бы в табуне и рожала новых красивых лошадок.

Происшествия,Елена Абрамова,
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