Исчезла самая красивая лошадь России

Калязинская конезаводчица Елена Абрамова заявила в полицию о пропаже Розалии, самой красивой кобылы России. Свой титул она получила на всероссийском конкурсе «Орловский рысак – 2022», прошедшем в июле в Ленинградской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Фото: Shot/Telegram Shot/Telegram

Отмечается, что это не единственная ее награда. На прошлой неделе Розалия стала абсолютным чемпионом IV Фестиваля орловского рысака Северо-Западного региона.

Елена Абрамова пояснила, что ее лошадь пропала во время выгула. Она полагает, что злоумышленники могли похитить породистую красавицу.

Розалия выросла на конном дворе «Роксана» в деревне Василево в Калязинском районе Тверской области. Она родилась от Ракиты и Забавного, поэтому, с учетом кличек родителей, получила такое имя, сообщает портал Tvernews.ru.