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52 минуты назад

RT: в Москве снова задержали Гозмана

Газета.Ru

Политика и общественного деятеля Леонида Гозмана (признан в РФ иностранным агентом) вновь задержали в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале телеканала RT.

В Москве снова задержали Гозмана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации RT, Гозман был задержан после того, как он отсидел 15 суток.

В настоящее время он находится в Тверском ОВД Москвы.

В конце августа стало известно, что Гозмана арестовали на 15 суток по делу о публичном отождествлении СССР с нацистской Германией. Как сообщалось, политику предъявили обвинение из-за нескольких его постов в соцсетях.

15 июля сообщалось, что Гозман был задержан по делу о неуведомлении властей о наличии у него гражданства иностранного государства.

Позже его еще раз задерживали из-за ошибки по делу о двойном гражданстве.

Происшествия,Политика,Леонид Гозман,
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