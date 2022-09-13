В Москве снова задержали Гозмана

Политика и общественного деятеля Леонида Гозмана (признан в РФ иностранным агентом) вновь задержали в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале телеканала RT.

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По информации RT, Гозман был задержан после того, как он отсидел 15 суток.

В настоящее время он находится в Тверском ОВД Москвы.

В конце августа стало известно, что Гозмана арестовали на 15 суток по делу о публичном отождествлении СССР с нацистской Германией. Как сообщалось, политику предъявили обвинение из-за нескольких его постов в соцсетях.

15 июля сообщалось, что Гозман был задержан по делу о неуведомлении властей о наличии у него гражданства иностранного государства.